Handball Oberliga Frauen 5./6.10.24 Daun und Schweich vor schweren Heimspielen, Ruwertal HSG Favorit beim Aufsteiger in Bad Ems - Spiel der Trierer Miezen in Kastellaun noch unsicher.

Schweich prüft mit dem TV Engers eine Mannschaft, die nach den Siegen gegen Hunsrück II, in Neustadt und zuhause gegen Bad Ems mit viel Selbstvertrauen an die Mosel reisen wird. Dabei treffen die Gäste auf eine Schweicher Mannschaft, die einiges vom letzten Wochenende gutmachen will und muss. Die deftige Niederlage in Koblenz war so nicht zu erwarten. Ausgangslage: Nach der Enttäuschung in Koblenz steht uns nun eine weitere schwere Aufgabe bevor. "Mit dem TV Engers kommt eine spielstarke und noch ungeschlagene Mannschaft nach Schweich. Einige Spielerinnen sind krank, sodass wir abwarten müssen welcher Kader uns am Sonntag zu Verfügung steht. Für uns gilt es in dieser Woche vor allen Dingen darum das letzte Enttäuschende Spiel in Koblenz aus den Köpfen zu bekommen. Jeder muss sich im Heimspiel an seiner eigenen Nase packen und eine ähnlich gute Leistung zeigen wie in dem letzten Heimspiel gegen Kastellaun. Gegen die nicht sehr groß gewachsen Gäste müssen wir vor allem die 1:1 Aktionen stoppen und sie nicht ins Druckspiel kommen lassen. Auch müssen wir es endlich schaffen unsere hohe Fehlerquote zu verbessern und technische Fehler, wie in Koblenz zu vermeiden damit wir die Gäste nicht zu Gegenstoßspiel einladen. Wir wissen das wir das Zeug dazu haben gerade zu Hause mit Engers mitzuhalten und sind zuversichtlich das unsere Mannschaft ein anderes Gesicht zeig wie letztes Wochenende. Hoch motiviert hoffen wir auf die Unterstützung des Publikums und wir werden alles daran setzen die Punkte in Schweich zu behalten", so das Trainergespann des HSC Schweich Dirk Schmidt und Hanni Rosch.