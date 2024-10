Handball Oberliga Frauen 6.10.24 überraschende Niederlage der Ruwertalerinnen beim Aufsteiger - Daun schrammt an Punktgewinn gegen Koblenz vorbei

Als klare Außenseiterinnen gingen die Dauner Frauen ins Spiel gegen den letztjährigen RPS Oberligisten aus Koblenz. Dennoch hielten die Gastgeberinnen in den Anfangsminuten gut mit, waren bis 4:4 (11.) auf Augenhöhe und bis zum 6:7 (15.) blieb die Begegnung völlig offen. Drei Tore der Koblenzerinnen in Folge sorgten beim 6:10 (18.) für die erste Auszeit der Gastgeberinnen, aber jetzt verteidigte das Favoritenteam die Führung über 9:14 (24.) deutlicher und zur Pause lagen die Gäste verdient mit 11:17 in Führung. Beim 13:20 (37.) setzte das Dauner Trainer-Team mit L. Aideyan eine weitere Spielerin ein, doch auch davon zeigte sich Koblenz unbeeindruckt. Beim 13:21 (41.) folgte die nächste Auszeit der Eifelanerinnen, die bis zum 18:25 (50.) einem klaren Vorsprung der Gäste hinterherliefen. Es folgte die stärkste Phase der Gastgeberinnen, die sich jetzt bis 25:26 eine Minute vor dem Ende herankämpften. Letztlich sollte es nicht mehr für den Ausgleich reichen, die Aufholjagd der Gastgeberinnen kam zu spät.