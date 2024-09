Handball Oberliga Frauen 7./8.9.24 Daunerinnen starten mit Auftaktniederlage in die Saison, Schweich mit Auftaktsieg in Bad Ems und Heimniederlage für Hunsrück II

„Da war nicht viel an Spielzügen zu erkennen. Lange Ballpassagen bis an den Rand des Zeitspiels, dann den Ball unter den Arm und Richtung Tor“, so umschrieb das Schweicher Trainer-Duo die Spielweise der Gastgeberinnen. So kam einfach kein Spielfluss auf und es wurde eine zerfahrene Begegnung, in der die Gästespielerinnen ihre Chancen reihenweise liegen ließen und so ein noch besseres Ergebnis verpassten. Allein fünf Siebenmeter blieben ungenutzt! Nach dem Wechsel wurde es wieder eng, erstmals glichen die Kurstädterinnen beim 17:17 (43.) aus, Doch mit drei Treffern in Folge schien Schweich für die Vorentscheidung gesorgt zu haben. Noch einmal stemmte sich Bad Ems gegen die drohende Niederlage, kämpfte sich auf 20:21 (50.) heran, ehe die Auszeit der Schweicherinnen folgte, die dann mit drei Treffern in Folge für die Vorentscheidung zum 20:24 (56.) sorgten.