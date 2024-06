Handball Oberliga Frauen Saisonvorbereitung Trierer Miezen seit Anfang Juni in der Vorbereitung

Nach einem „lockeren Trainingsauftakt“ (Zitat MJC Trainer Fabian Schreiner.26. der die Trierer Miezen in der zweiten Saison trainieren wird) ging es für die Mannschaft in die ernsthafte Saisonvorbereitung, die nun seit Anfang Juni läuft. Die Trainingsbeteiligung hätte durchaus besser sein können, doch gefühlt wird es nach Ansicht von Schreiner immer besser. „Das Team präsentiert sich in den bisherigen Einheiten ungeachtet der Teilnehmerzahl hochmotiviert und jede Spielerin hängt sich voll rein“, lobt der MJC Coach. Neben dem zweimal wöchentlichen Training soll ab Mitte Juli und im August jeweils eine Trainingseinheit im Fitnessstudio dazukommen. Mit einem Kader von 3 Torhüterinnen und 12 Feldspielerinnen ist die Mannschaft in der Vorbereitung gestartet, darunter mit Neuzugang Torfrau Nicole Zagermann (ehemals HSC Igel), die als großgewachsene Spielerin die Mannschaft nach Ansicht von MJC Coach Schreiner im Torwartbereich weiterbringen wird. Weiterhin erklärte sich Routinier Kaddy Irsch bereit, der Mannschaft zu helfen, soweit dies aus familiären Gründen möglich sein wird. Luisa Fuchs ist aktuell noch nicht im Training, kuriert ihre Verletzungen aus und noch ist unklar, wann sie einsteigen kann. „Wir sind aber optimistisch, dass das bald passieren kann“, hofft der MJC Trainer, der noch auf den einen oder anderen studentischen Neuzugang hofft. Aufgrund ihres Erasmus Studium wird Linksaußen Kara Maxeiner dem Team wohl nur in der ersten Saisonhälfte zur Verfügung stehen.