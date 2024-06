Handball Oberliga Frauen Saisonvorbereitung HSG Wittlich II steigt am 1. Juli in die Vorbereitung ein

Am 1. Juli nimmt die HSG Wittlich II die Vorbereitung auf die anstehende Saison 2024 in der Oberliga der Frauen auf. Mit Trainer David Juncker geht’s dann mit dreimal wöchentlichem Training los. Ob ein vierter Trainingstag auf Wunsch von Juncker eingeplant werden kann, steht der zeit noch nicht fest. „Das gestaltet sich von der Terminfindung her schwierig“, erklärt der HSG Coach. Zuhause werden die Eifelaner dann Vorbereitungsspiele gegen Grevenmacher/L und Eupen/B, in Birkenfeld und in Zweibrücken absolvieren.