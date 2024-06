Handball Oberliga Frauen Saisonvorbereitung Flo Hübner übernimmt die Damen der HSG Hunsrück II in der Oberliga

„Für die neue Saison haben wir noch keine Zielsetzung, müssen uns erst einmal kennenlernen und sehen, wie die Vorbereitung läuft und ob wir verletzungsfrei durchkommen. Auf jeden Fall wollen wir Vollgas geben und eine gute Rolle in der neuen Saison spielen“, hofft der in Dill wohnende und in Kirchberg arbeitende Hübner, der in den nächsten Tagen noch weitere Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen im Hunsrück führen will. „Es wäre schön, wenn wir unsere Trainingszeiten so einrichten könnten, dass ich auch die männliche E-Jugend übernehmen kann, den da ist mein Sohn Emil aktiv.