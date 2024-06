Handball Oberliga Frauen Saisonvorbereitung Saisonvorbereitung bei Schweicher Damen läuft gut an....

Mit beiden Damenmannschaften des HSC Schweich startet das Schweicher Trainer-Duo Dirk Schmidt und Hanni Rosch in die Saisonvorbereitung. „Privat wird sich bei mir auch einiges ändern, sodass Dirk momentan den größten Teil der Vorbereitung plant und ich bin wirklich begeistert, mit welcher Leidenschaft und Ehrgeiz er die Mannschaft Woche für Woche durch die Halle jagt“, sagt Hanni Rosch.

Mit der Trainingsbeteiligung sind die Mannschaftsverantwortlich sehr zufrieden: „Die Mädels geben wirklich in den ersten Wochen der Vorbereitung schon richtig Gas. Gerade jetzt am Anfang steht bei uns die Kondition, Kraft und Ausdauer auf dem Plan. Momentan trainieren wir 2 bis dreimal wöchentlich und arbeiten eng mit beiden Mannschaften zusammen. Gerade diese Zusammenarbeit mit Marc Bierchen, der die 2 Damen trainiert, funktioniert hervorragend“, lobt Rosch.