Handball Rheinlandliga Frauen 09./10.12.23 Vier Punkte Spiel für Daun zuhause gegen Neustadt und Derbytime in Trier, Miezen empfangen Aufsteiger Schweich

Rheinlandliga Frauen

TuS Daun – SF Neustadt (Samstag, 17.15 Uhr, Wehrbüschhalle)

Ausgangslage: Vier Punkte Spiel für den TuS Daun! Nach dem Remis in Wittlich kann das Team von Trainer Heinz Hammann jetzt selbstbewusst die Aufgabe gegen die Sportfreunde aus Neustadt angehen. Die Gäste rangieren derzeit auf Platz 9 der Tabelle, haben mit 4:16 Punkten einen Zähler mehr auf der Habenseite als die Gastgeberinnen, für die jetzt der Abstiegskampf in die vorentscheidende Runde geht. Neustadt konnten in den bisherigen Begegnung noch nichts Zählbares aus fremden Halle mit nach Hause bringen und das soll nach der Vorstellung des Dauner Trainers auch am Wochenende so bleiben. Mit Daniela Salz stellt Neustadt seine gefährlichste Angreiferin, auf die das Augenmerk der Dauner Abwehr gerichtet sein muss.