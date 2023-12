Handball Rheinlandliga Frauen 09./10.12.23 Daun feiert klaren Heimspielerfolg im vier Punktespiel

Bis zur Pause hatte Clever den Gästen bereits 9 Dinger eingeschenkt und auch nach dem Wechsel war sie nicht in den Griff zu bekommen. Mit ihrem elften Treffer beim 20:14 war die Vorentscheidung bereits in der 35. Minute gefallen. Über 24:16 (41.) und 29:20 (50.) zog das Hammann-Team dem in dieser Höhe nicht erwarteten, aber hochverdienten Heimspielerfolg. Noch einmal nahm Hammann die Auszeit, wollte seine Mannschaft auf die letzten 10 Minuten vorbereiten. Geschickt verteidigten die Eifelanerinnen jetzt ihre Führung und feierten einen in dieser Höhe nicht erwarteten Heimspielerfolg mit 10 Toren Unterschied!