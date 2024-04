Handball Rheinlandliga Frauen 13.4.24 Derby Schweich gegen die Trierer Miezen verspricht noch einmal Spannung pur - letzte Spiele für Dauns Trainer Heinz Hammann und Hunsrück Coach Thorsten Neuls

Ausgangslage: Vor heimischer Kulisse trifft das Team von Trainer Damian Malmedy auf den Tabellenvierten aus Engers, gegen den sich das Malmedy Team mit einem Sieg Platz 5 sichern kann. Für die Gastgeberinnen geht eine lange kräfteraubende Saison zu Ende. So gilt es für Malmedy ein Fazit zu ziehen und den Blick auf die neue Saison zu wagen: „Bei meinem Trainerteam Marco Zinni und Sabrina Leinen möchte ich mich bedankten für eine herausragende Saison, die alles anderes als einfach war nach dem Tode von Paddy Wagner. Es war nicht einfach in diese Fußstapfen zu treten und ich froh und dankbar, dass ich mit Marco und Sabrina zwei herausragende Persönlichkeiten an meiner Seite hatte, die mich sehr gut unterstützt haben. Die Mannschaft hat in der Vorbereitung und in der Saison super mitgezogen, wir hatten immer eine tolle Trainingsbeteiligung, was nicht selbstverständlich ist. Es hat mir viel Spaß gemacht und meinen Entschluss, den Weg mit der Mannschaft weiterzugehen, bekräftigt. Der Trainerin und der zweiten Mannschaft danke ich für die Kooperation, aber auch dem Vorstand für die gute Kommunikation. So kann es weitergehen! Zudem ein Dank an unser Publikum, dass uns immer toll unterstützt hat und nicht zuletzt an Pia Grundhöfer, die uns in den letzten Spielen ausgeholfen hat, was nicht selbstverständlich war“.