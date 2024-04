Handball Rheinlandliga Frauen 13.4.24 Fulimanter Heimspielerfolg der Hunsrück Reserve

„Das gibt’s wenig zu meckern! Wir hatten uns darauf eingestellt, dass die Gäste lange Angriffe spielen werden und das kam auch so. Die Kunst war es, gefühlt drei Minuten in der Abwehr zu stehen, um dann in 15 Sekunden zum Torerfolg zu kommen. Bis an den Rand des Zeitspiels trugen die Gäste ihre Angriffe vor, doch wir blieben konzentriert. Vor der Pause haben wir dann einige Bälle frei vergeben und damit war ich nicht so zufrieden. Doch nach dem Wechsel sind wir weggezogen, haben dann komplett gewechselt und auch auf ungewohnten Positionen gespielt. Am Ende aber ein klarer und verdienter Heimspielerfolg“, fand Neuls.