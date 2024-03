Handball Rheinlandliga Frauen 16./17. März 2024 Gibt der Meister aus Welling seine Visitenkarte in Schweich ab? - Derby zwischen Ruwertal HSG und dem TuS Daun sorgt für volle Halle

Ausgangslage: Was geht noch bei der HSG Kastellaun/Simmern? Die Hunsrückerinnen mussten zuletzt ihre beiden Auswärtsspiele in Engers und bei der Hunsrück HSG II verloren geben und haben damit ihre gute Ausgangsposition im Titelkampf vermasselt. Zurzeit führt der TV Welling die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an, hat aber noch in Trier bei den Miezen und zuhause gegen die HSG Kastellaun/Simmern zwei schwere Brocken vor der Brust. Mit einem Sieg in Wittlich will sich das Hunsrück Team die Hoffnung auf den Titel erhalten. Im Hinspiel gab es für das Team von Trainer David Juncker mit 37:20 eine deftige Packung.