Handball Rheinlandliga Frauen 16./17. März 2024 Trierer Miezen haben sich die Niederlage selbst zuzuschreiben

„Heute haben wir verdient verloren! Wir haben nicht die Einstellung aus den letzten Spielen mit in dieses Spiel gebracht, müssen uns an die eigene Nase fassen. Zu wenig freie Bälle haben wir uns heute erkämpft und in der Abwehr zu wenig gegenseitig geholfen. Neustadt kam über seine starken eins gegen eins Spielerinnen aus dem Rückraum zum Erfolg und die Niederlage müssen wir aus unsere Kappe nehmen. 19 Fehlwürfe und acht technische Fehler sind in einem solchen Spiel viel zu viel! Jetzt haben wir zwei Wochen Spielpause, um uns dann gegen Welling in einer besseren Form zu präsentieren“, hofft Trainer Fabian Schreiner.