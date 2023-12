Handball Rheinlandliga Frauen 16./17.12.23 richtungsweisendes Spiel für Ruwertal HSG beim Tabellenletzten in Tiefenstein

Prognose: „Wir haben weiterhin keine brauchbare Trainingssituation und am Wochenende werden wir auch wieder mit einer auf vielen Positionen veränderten Mannschaft antreten. Wir werden so auftreten müssen wie in der zweiten Halbzeit in Koblenz, dann haben wir eine Chance auf Punkte. Die brauchen wir auch dringend, um in der Tabelle am Gegner dranzubleiben“, weiß der HSG Coach