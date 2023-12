Handball Rheinlandliga Frauen 16./17.12.23 Ruwertal HSG mit wichtigem Auswärtserfolg in Tiefenstein

Rheinlandliga Frauen

HSG Obere Nahe – HSG Mertesdorf/Ruwertal 17:27 (9:10)

ES wurde eine torarme Begegnung, bei dem die Abwehrreihen dominierten. So stand es nach 13 Minuten 2:2, ehe sich die Gäste mit zwei Treffern in Folge auf 2:4 absetzen, verteidigte zunächst die zwei Tore Führung bis 4:6 (19.), ehe es den Gastgeberinnen gelang, mit drei Treffern in Folge das Spiel beim 7:6 (23.) zu drehen. Doch die Gäste hielten dagegen, legten beim 8:9 (28.) vor und brachten die denkbar knappe Führung in die Pause (9:10). Toller Start der Ruwertalerinnen in die zweite Hälfte, die mit einem 6:0 Lauf beim 9:15 (39.) für die Vorentscheidung sorgten. Über die erste 10 Tore Führung beim 12:22 (50.) gelang der von Sabrina Leinen betreuten Mannschaft am Ende der klare und verdiente Auswärtserfolg.