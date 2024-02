Handball Rheinlandliga Frauen 17./18.2.2024 Daun fährt ohne Druck nach Koblenz - Ruwertal HSG zuhause Favoritinnen gegen Neustadt

Prognose: „Das Spiel gegen Schweich wird meiner Meinung nach nur auf dem Papier einfach. Für einen Aufsteiger haben die sich bisher teurer verkauft, als erwartet und gerade die nur knappen Niederlagen 2024 gegen Mertesdorf und Kastellaun zeigen, dass die Mannschaft sich Stück für Stück weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz ist wohl klar, dass wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen, wenn wir realistisch noch auf Platz 5 schielen wollen. Dazu muss aber zwingend eine deutlich bessere Abschlussquote her als zuletzt“, weiß Wittlichs Trainer David Juncker. „Es wird sicherlich ein schweres Auswärtsspiel bei dem die HSG Wittlich als Favorit in die Begegnung geht. Unsere Mannschaft wird alles daran setzten das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Auch bleibt abzuwarten, welcher Kader Wittlich auf die Platte schickt. Wir müssen von Anfang an hellwach sein und werden versuchen die Wittlicher gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Auch müssen wir vor dem Tor konsequenter werden und unsere Torchancen nutzen. Die Mannschaft wird top motiviert sein und wir hoffen auch das einige Schweicher unsere Mannschaft unterstützen“, sagen die Schweicher Trainer.

HC Koblenz - TuS Daun (Sonntag, 17 Uhr, Julius-Wegeler Schule)

Ausgangslage: Nach dem wichtigen Derby-Erfolg der Daunerinnen gegen Schweich hat die Mannschaft von Trainer Heinz Hammann am Sonntag in Koblenz nichts zu verlieren. So gilt es zunächst, auf die gute Leistung des letzten Spiels aufzubauen und sich weitere Sicherheit für die Spiele, die letztlich entscheidend sein werden, zu holen.

Personal: 10 Spielerinnen und zwei Torfrauen hat TuS Trainer Heinz Hammann. Doch mit Jana Clever, Jessi Praeder, Naomi Aideyan und Cynthia Aideyan fällt der komplette Rückraum aus. „Wir werden erneut improvisieren müssen, bauen auf unsere A-Jugendlichen“, sagt Hammann.