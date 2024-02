Handball Rheinlandliga Frauen 17./18.2.2024 Wittlich II gewinnt Derby gegen Schweich - Trierer Miezen gewinnen vier Punkte Spiel an der Oberen Nahe

Beide Seiten mussten erneut auf wichtige Stammspielerinnen verzichten, besonders hart traf es den Aufsteiger aus Schweich, der kurzfristig den Ausfall von gleich 5 Stammspielerinnen zu verkraften hatte. Es wurde ein zerfahrenes Spiel, mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten, bei dem die Gastgeberinnen am Ende aber einen „Start-Ziel-Sieg“ feierten. Über 3:1 (4) zwang das Team von Trainer David Juncker die Gäste beim 6:3 (12.) zur ersten Auszeit, die zum 6:6 Ausgleich (17.) führte. Doch in Führung gingen die Gäste nie, liefen nach dem 7:6 dem Vorsprung der Eifelanerinnen über 10:7 (24.) bis zur Pause zum 13:11 hinterher. Nach einer Vorentscheidung sah es aus, als dem Juncker-Team die Führung beim 17:12 (37.) gelang. Doch mit drei Treffern in Folge keimte bei den Gästen noch einmal das Fünkchen Hoffnung auf. Bis zur 19:18 (48.) Führung der Gastgeberinnen war es jetzt ein Spiel auf Augenhöhe, dass die HSG Spielerinnen dann mit vier Treffern in Folge zum 23:18 (53.) entschieden.