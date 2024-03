Handball Rheinlandliga Frauen 2./3. März 2024 Handball Rheinlandliga Frauen 2./3. März 2024

„Beide Teams leisten sich im Aufbauspiel viele technische Fehler, bei uns ist dies sicher dem Harz geschuldet. So finden wir nie richtig in unser Tempospiel und letztlich fehlte uns auch der Druck. Die Gastgeberinnen haben uns zunächst gut unter Druck gesetzt, doch wir haben uns herangekämpft und haben zur Pause gemerkt, das heute hier was geht. Mit unserer 5:1 Deckung, die wir über das ganze Spiel gezeigt haben, konnten wir „gute Fouls“ setzen, hatten sogar die Chance dreimal in Führung zu gehen, scheitern aber beim Gegenstoß oder leisten und die technischen Fehler. Wir hätten das Spiel drehen können, doch am Ende war es aufgrund der kämpferischen Leistungen beider Mannschaften ein gerechtes Remis, da auch beide viel Energie aufgewendet haben. Mit der Leistung meines Teams bin ich hochzufrieden“, lobte MJC Coach Fabian Schreiner, der sich mit seinem Trainerkollegen Damian Malmedy auch über die gute Schiedsrichterleistung von „Mücke“ Rosch einig war.