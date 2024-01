Handball Rheinlandliga Frauen 20./21.1.2024 Ruwertal HSG gewinnt Mittelfeldduell gegen Hunsrück II

Die Ruwertal HSG gewinnt das Mittelfeld-Duell gegen die Hunsrück Reserve! Doch es wurde das erwartet harte Stück Arbeit für die Frauen der Ruwertal HSG, die sich erst in den letzten fünf Minuten des Spiels vom starken Gast aus dem Hunsrück absetzen konnten. Die bessere Anfangsphase erwischten die Ruwertalerinnen, die sich bleich auf 5:2 (8.) absetzen, doch die Gäste hielten dagegen, glichen beim 7:7 (14.) aus und zwangen so Gastgebertrainer Damian Malmedy zur Auszeit. Es blieb das Kopf an Kopf Renen in der ersten Hälfte, in der die Gastgeberinnen zur Pause ein knappe 15:13 Führung mit in die Kabine nahmen. Das Spiel blieb auch nach dem Wechsel hart umkämpft. Dabei wechselte die Führung erstmals beim 17:18 (37.) und das schien der Weckruf für die Malmedy Truppe gewesen zu sein. Mit drei Treffern in Folge gelang der Mannschaft die zwei Tore Führung zum 20:18 (40.), doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Bis zur 56. Minute blieb der Spielausgang völlig offen, dann sorgte Jule Eiden mit drei Treffern in Folge für die Entscheidung. „Trotz Manndeckung hat Julz Nicolae uns das Leben schwer gemacht. Eine individuell sehr starke Spielerin mit einer hohen Qualität. IM Angriff haben wir aber die richtigen Lösungen gefunden, hatten eine überragende Natalia Kierakowicz, die mit ihrer Wurfkraft und ihrer Trefferquote in der ersten Hälfte überzeugte. Sophie Eiden hat heute das für mich beste Spiel der Saison gemacht, war torgefährlich und hat immer wieder ihre Mitspielerinnen klug eingesetzt. Allerdings war unsere Abwehr heute nicht so robust und kompakt, wie ich mir das gewünscht hatte. Jule Eiden macht nach ihrer Verletzung nach dem Wechsel ein ganz starkes Spiel. Das freut mich besonders. Letztlich eine mannschaftlich geschlossene Leistung“, lobte Ruwertals Coach Malmedy. „Heute war bei uns eine bunte Truppe am Start und ich war froh, dass Julz Nicolae und Hannah Bach dabei waren. Die Manndeckung gegen Julz hat mir nicht so geschmeckt, doch wir haben das dann gut gelöst. Mit einer breiten Spielanlage haben wir die Lücken im Ruwertaler Deckungsverband immer wieder gefunden, sind aber einige Mal an Torfrau Luisa Becker gescheitert. Letztlich aber eine gute Leistung meiner Mannschaft, die am Ende auch Pech hatte. Ein klares Tor wurde uns beim 27:27 nicht gegeben, da der Schieri es nicht sehen konnte. Im Gegenzug machten die Ruwertaler dann den Führungstreffer und brachten den Sieg über die Zeit. Die Leistung meines Teams war in Ordnung“, meinte Gästetrainer Timo Stoffel.