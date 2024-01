Handball Rheinlandliga Frauen 20./21.1.24 Derbytime: Ruwertal gegen Hunsrück HSG und Trierer Miezen gegen Daun - Wittlich vor Pflichtsieg gegen Obere Nahe - Schweich ohne jeden Druck gegen den Tabellenführer

Prognose: „Wir müssen wieder in die Spur zurückfinden! Dabei gilt es Angriff und Abwehr zu stabilisieren und den Glauben an unser Spiel zu haben. Wir dürfen vor allem nicht so hadern, wenn es mal nicht so richtig läuft. Über das Tempospiel wollen wir zu einfachen Toren kommen, müssen dafür aber eine gute Deckung stellen. Bei Daun wollen wir Praeder und Clever im Rückraum in den Griff bekommen und auch der Kreisläuferin keine Räume lassen. Für uns gilt es jetzt, zuhause in der Rückrunde die wichtigen Punkte einzufahren“, weiß MJC Coch Fabian Schreiner. „Wir haben die Pause über Weihnachten gebraucht, da viele Spielerinnen angeschlagen waren. Allerdings sind immer noch nicht alle fit und so fehlen uns gleich zum Jahresauftakt wichtige Spielerinnen. Das Hinspiel meiner Mannschaft war grottenschlecht, das kann sie auch anders und das wollen wir am Sonntag beweisen. Wir wollen endlich da unten raus und deshalb wäre ein Sieg so wichtig für uns. Besonderes Augenmerk legen wir auf das Gegenstoßspiel der Miezen“, sagt Gästetrainer Heinz Hammann.