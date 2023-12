Handball Rheinlandliga Frauen 21.12.23 Trierer Miezen erwarten am Donnerstagabend die Sportfreunde Neustadt

Prognose: „Ich erwarte nach dem letzten Spiel eine Reaktion meiner Mannschaft. Dabei muss die Abwehr mehr Zugriff auf die gegnerischen Angreiferinnen bekommen und im Angriff dürfen wir nicht so „verkopft“ wie letztes Wochenende agieren. Ein Sieg ist für uns sehr wichtig, da die Gäste nicht gerade gut dastehen und wir gegen die Teams, die Punkte am grünen Tische verlieren werden, gewinnen müssen. Doch wie bei uns in der gesamten Saison muss sich im Spiel zeigen, was machbar sein wird“, sagt Schreiner.