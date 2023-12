Handball Rheinlandliga Frauen 21.12.23 Trierer Miezen kommen nach verkorkster ersten Hälfte noch zum Remis

Doch die Triererinnen kamen nach dem Wechsel besser ins Spiel zurück, verkürzten den sieben Tore Rückstand auf drei Tore beim 19:22 (41.) und zwangen so die Gäste zur Auszeit und die spielte eher den Triererinnen in die Karten, die nach dem 20:23 (44.) mit drei Toren in Folge auf dem besten Wege schienen, das Spiel über 23:23 (47.) doch noch zu drehen. Die Gäste hielten dagegen, legten erneut mit zwei Treffern in Folge zum 23:25 (52.) vor, doch die Gastgeberinnen kämpften sich erneut zurück, glichen beim 26:26 (56.) aus, mussten die Zeitstrafe und die erneute Gästeführung zum 26:27 verkraften und noch einmal nahm Martin in der 57. Minute die Auszeit und läuteten damit das Herzschlagfinale ein. Lena Steil sorgte mit ihrem Treffer für den Ausgleich, Neustadt legte den nächsten Treffer vor und Anke Greinert glich 90 Sekunden vor dem Ende aus. Die Auszeit der Gäste 38 Sekunden vor dem Abpfiff blieb wirkungslos und so trennten sich beide Teams am Ende mit einem Remis, das keiner Mannschaft so richtig weiterhilft.