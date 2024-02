Handball Rheinlandliga Frauen 24./25.2.2024 Derby MJC Trier gegen Hunsrück II auf Augenhöhe?

TV Welling - HSG Mertesdorf/Ruwertal (Samstag, 17 Uhr, Nettetalhalle)

Ausgangslage: Beim Tabellenführer in Welling muss die Ruwertal HSG ran und hat sich vergangene Woche so richtig auf diese Begegnung „eingeschossen“. Mit ihren 40 Toren setzten die Ruwertalerinnen ein Ausrufezeichen, wollen Revanche für die 25:30 Hinspielniederlage Anfang November. Doch lässt sich die heimstarke Wellinger Mannschaft, die zuhause gegen den Mitkonkurrenten um die Meisterschaft, den HC Koblenz den einzigen Punkt in dieser Saison abgegeben hat, auf dem Weg zur Meisterschaft noch stoppen? „Wir fahren ohne jeden Druck aber mit breiter Brust nach Welling. In den letzten Wochen haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, sind gut drauf und haben vergangenes Wochenende ein solide und gute Leistung vor allem im Angriff gezeigt. Selbst habe ich als Spieler immer gerne in der kleinen und engen Halle, die meist eine hitzige Atmosphäre hat, gespielt. Noch gerne erinnern sich die Mädels an das letzte Jahr, als man dort mit einem Rumpfteam einen knappen Sieg einfahren konnte. Wir treffen auf die aus meiner Sicht spielstärkste Mannschaft der Liga, die zudem physisch sehr stark in der Abwehr lst. Im Angriff baute die Mannschaft einen enormen Druck auf, hat in Antonia Schmitz die überragende Spielerin, die gleichzeitig auch eine sichere Siebenmeterschützin ist und mit Rebecca Daun eine weitere sehr starke Spielerin, die eine überragende Hinrunde spielte. Von Aussen kommt zudem sehr viel Druck und auch das Gegenstoßspiel beherrscht die Mannschaft, die zudem die für mich stärkste Kreisläuferin der Liga hat“, sagt HSG Coach Damian Malmedy.