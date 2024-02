Handball Rheinlandliga Frauen 24./25.2.24 Daunerinnen sorgen mit Sieg über Engers für die Überraschung des Spieltages

„Trotz der Niederlage ein geiles Spiel meiner Mannschaft, vor allem in der ersten Hälfte. Leider mussten wir heute auf die erkrankte Luisa Becker im Tor verzichten und uns half heute Anita Metz spontan aus, doch Ali Krämer machte ihre Sache in der ersten Hälfte überragend, hielt gleich drei Siebenmeter der Gastgeberinnen und hatte zur Pause schon 12 Paraden! Dazu rief Jenny Scheibe eine überzeugende Leistung ab, nutzte immer wieder die Schwächen im Mittelblock der Gastgeberinnen mit ihren Schlagwürfen. Leider mussten wir ab der 25. Minute in doppelter Unterzahl spielen und so kam Welling noch zum Ausgleich. Nach der Pause legten die Gastgeberinnen in der Abwehr an Härte zu und spielten viel offensiver! Bei uns gingen dann langsam die Körner aus und so schenkte uns Welling über die erste und zweite Welle 10 Tore ein. Im gebundenen Spiel waren wir die eindeutig bessere Mannschaft, hatten erneut mit der erst 18-jährigen Pauline Lebenstedt eine sehr starke Abwehrspielerin. Doch was wir heute in der ersten Hälfte gezeigt haben, war schon das Optimum! Letztlich eine geschlossene Mannschaftsleistung und wir wurden von vielen Zuschauern im Auswärtsspiel unterstützt. Wir schauen jetzt positiv nach vorne und aus meiner Sicht wäre eine Punkteteilung heute gerecht gewesen. Vielen Dank noch an die Dauner Freunde zum Sieg über Engers“, freute sich Malmedy, dessen Mannschaft damit in Schlagdistanz zum Tabellenvierten bleibt.