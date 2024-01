Handball Rheinlandliga Frauen 27./28.1.2024 Lokalderby Schweich gegen Mertesdorf/Ruwertal verspricht Spannung

Prognose: „Ein wichtiges Spiel für uns, ein Derby und gegen den Tabellennachbarn! Es gilt jetzt zu punkten und an die gute Leistung aus dem letzten Spiel in Ruwertal anzuknüpfen. Trotz der Niederlage machte die Mannschaft ein gutes Spiel gegen einen starken Gastgeber. Wittlich schätze ich nicht so stark wie Mertesdorf/Ruwertal ein. Mit der nötigen Aggressivität in der Abwehr müssen wir von Beginn an hellwach sein. Dann bin ich positiv gestimmt, das wir das Spiel auch erfolgreich beenden“, meint Hunsrück Coach Timo Stoffel.