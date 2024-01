Handball Rheinlandliga Frauen 27./28.1.2024 Wittlicherinnen entführen die Punkte aus dem Hunsrück - Favoritensieg in Daun

„Den Sieg haben wir heute verschenkt! In der ersten Hälfte setzten wir lange Zeit das um, was wir uns vorgenommen hatten, spielten einen sauberen Ball und trafen konsequent. Doch dann ließen wir Wittlich zurück ins Spiel kommen, es fehlte uns die nötige Aggressivität in der Abwehr, dazu kamen einige Fehler im Angriff und so hat es am Ende einfach nicht gereicht“, klagte Hunsrück Coach Timo Stoffel. „Es war ein enges Spiel, das beide Mannschaften hätten gewinnen können. Viele Fehler bestimmten das Spiel, das auch von vielen Nickligkeiten geprägt war und in dem nicht progressiv genug bestraft wurde. Das trifft auf beiden Seiten zu. Am Ende bin ich natürlich froh über die beiden Punkte und die Tatsache, dass ich fast mit der identischen Mannschaft der Vorwoche auflaufen konnte. Überragend auf unserer Seite Anna Weißhuhn, die in der Abwehr eine tolle Leistung abrief. Mit sechs Annas hätten wir heute viel weniger Gegentreffer kassiert“, lobte Wittlichs Coach David Juncker.