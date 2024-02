Handball Rheinlandliga Frauen 3./4.2.2024 Trierer Miezen verlieren wichtiges Heimspiel gegen Engers - war es das jetzt für den HSC Schweich?

„Das war eine vermeidbare, aber final verdiente Niederlage. Das zu akzeptieren fällt mir heute schwer, weil wir mehr als genug Chancen hatten, um gewinnen zu können. Im Angriff haben wir es häufig geschafft so durchzuspielen, dass wir freie Abschlüsse bekamen, scheitern dann aber an unserer eigenen Courage im Abschluss. Das größte Problem war heute jedoch unsere fehlende Verantwortung für Bälle, die wir uns erkämpft haben in der Abwehr. Entweder haben wir sie hektisch in die Hände der Gegnerinnen gespielt oder waren nicht aufmerksam, was von den Schiedsrichtern angezeigt wurde, wurden zurückgepfiffen und haben uns damit um unser Tempo Spiel gebracht. Die Abwehr hat in weiten Phasen des Spiels im Zentrum gutgestanden, auf den Außenpositionen waren wir heute jedoch viel zu nachlässig und haben dort erheblich zu viele Tore kassiert. Heute waren wir als Mannschaft nicht bereit für den Sieg, da nehme ich mich als Trainer auch nicht raus, denn einige Entscheidung hätte ich im Nachgang anders treffen müssen. Wir werden nur gemeinsam erfolgreich sein können und deshalb gibt es in den nächsten Trainingseinheiten vor dem Spiel gegen Obere Nahe auf unsere Stärken zu schauen und positiv als Mannschaft gemeinsam weiterzuarbeiten“, sagt MJC Coach Fabian Schreiner.