Handball Rheinlandliga Frauen 3./4.2.24 Abstiegskampf geht für die Trierer Miezen, Daun und Schweich in die heiße Phase

Prognose: „In der Hinrunde gab es keine zwei Spiele hintereinander, in der auch nur ansatzweise die gleichen Spielerinnen zur Verfügung standen. Die beiden Spiele 2024 waren wir fast gleich besetzt und es sieht noch ganz gut aus, dass auch dieses Wochenende wenig Veränderungen sein werden. Nach 2/3 der Saison von einspielen zu sprechen klingt erstmal komisch, aber so ganz langsam ist das auch bei uns im Bereich des Möglichen. Mit Blick auf die Tabelle scheint Saisonende zwischen Platz 4 und 8 noch alles realistisch zu sein und wir werden alles tun, um so weit oben zu stehen, wie es geht. Im Hinspiel haben wir einen hohen Rückstand beinahe noch drehen können, diesmal hätte ich es natürlich gerne weniger spannend und erfolgreicher“, hofft Juncker. „Es wird ein schweres Auswärtsspiel für uns, bei dem wir uns vom Tabellenstand nicht blenden lassen. Könnte Wittlich immer komplett spielen und auch Spielerinnen der ersten Mannschaft einsetzen, müssten sie weiter oben in der Tabelle stehen. Ich rechne mit einem harten Kampf, bei dem wir das Umschaltspiel der Eifelanerinnen unterbinden müssen und deshalb ein gutes Rückzugsverhalten zeigen. Druck kommt extrem über die Rückraummitte, gepaart mit einem intelligenten Kreisläuferspiel. So sind wir in der Abwehr im Kollektiv gefordert, müssen so sicher stehen wie zuletzt. Dazu gilt es im Angriff, die Trefferquote zu verbessern. Gelingt uns das, sind durchaus zwei Punkte drin. Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe und glaube, dass die bessere Tagesform entscheiden wird“, meint Gästetrainer Damian Malmedy.