Handball Rheinlandliga Frauen 3./4.3.24 Daun muss jetzt bei der HSG Oberen Nahe nachlegen - Schweich vor wohl entscheidendem Spiel - kann Wittlich den Favoriten aus Welling ärgern?

Prognose: „Das wird ein ganz schweres Spiel für meine Mannschaft, die auf die heimstarken Gastgeberinnen treffen wird. Für die HSG wohl die letzte Chance, noch nach dem Strohhalm zu greifen und sie werden sicher alles versuchen, uns ein Bein zu stellen. Wir sind vom Papier her der Favorit und diese Favoritenrolle nehmen wir auch an. Doch wir wollen von Beginn an konzentriert und hochmotiviert an die Sache rangehen, sind gewarnt und nehmen den Tabellenletzten sicher nicht auf die leichte Schulter“, sagt Dauns Trainer Heinz Hammann.

HSG Mertesdorf/Ruwertal - DJK/MJC Trier (Samstag, 19.30 Uhr, Ruwertalhalle)

Ausgangslage: Wer stellt am Saisonende das stärkste regionale Team in der Rheinlandliga-Frauen? Um diesen „Titel“ kann sich die Ruwertal HSG, derzeit auf Platz vier der Tabelle liegend, noch erträumen. Doch mit der HSG Wittlich II „lauert“ die Mannschaft von Trainer David Juncker! Gegen die Trierer Miezen, die sich letzte Woche mit einem guten Spiel gegen die Hunsrück Reserve genügend Selbstvertrauen für das Spiel im Ruwertal geholt haben sollte, kommt eine Mannschaft, die nicht unterschätzt werden darf. Das haben die Damen von HSG Coach Damian Malmedy bereits im Hinspiel erkennen müssen, dass man Mitte November mit 28:24 verloren geben musste. Revanche ist angesagt und das wäre für das Erreichen von Platz vier durchaus wichtig! „Das Hinspiel habe ich noch sehr gut in Erinnerung, da wir mit dem Tempospiel der Miezen nicht zurechtkamen. Das wollen wir definitiv am Wochenende besser machen“, sagt Ruwertals Trainer Malmedy.