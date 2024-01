Handball Rheinlandliga Frauen 6./7.1.2024 Trierer Miezen treffen im Auftaktspiel des neuen Jahres auf Meisterschaftskandidat HC Koblenz

Ausgangslage: Nach dem Remis im letzten Heimspiel des vergangenen Jahres gegen die Sportfreunde aus Neustadt trifft die Mannschaft von MJC Trainer Fabian Schreiner jetzt auf einen der Meisterschaftsanwärter. Mit dem HC Koblenz stellt sich der letztjährige RPS Oberligist in Trier vor. Derzeit belegen die Gäste Platz 3, punktgleich mit dem TV Welling, der ebenso in der Verfolgerrolle hinter Tabellenführer Kastellaun/Simmern „verharrt“. Da die Hunsrücker aber am Saisonende zwei Punkte wegen des Nicht-Erreichens des Schiedsrichtersolls verlieren werden, dürfte es am Ende ein Herzschlagfinale zwischen den drei Mannschaften werden. Damit haben die Gastgeberinnen nichts am Hut. Sie liegen derzeit auf einem scheinbar noch sicheren 6. Tabellenplatz, doch nach Abzug von zwei Punkten nach Saisonende wegen der fehlenden Schiedsrichter, muss es den Triererinnen darum gehen, die wichtigen Punkte vor allem zuhause einzufahren. Doch zum Jahresauftakt sind die Gäste in der klaren Favoritenrolle, kommen mit zwei Unentschieden gegen den TV Welling und der einer denkbar knappen Heimspielniederlage gegen Kastellaun/Simmern Anfang Oktober nach Trier. Alles andere als ein deutlicher Gästesieg wäre die Überraschung! Am 27.1. kommt es dann zum Rückspiel, ehe für die Gäste der Showdown in Kastellaun/Simmern am ersten Februar Wochenende ansteht. Am Vorabend bestreitet Koblenz noch zuhause das Viertelfinale im Pokal gegen den RPS Oberligisten aus dem Hunsrück. Doch darin sieht Schreiner keine Vorteile: „Die sind nach ihrem durchwachsenen Saisonstart sehr stabil geworden und das dürfte sich auch gegen uns bewahrheiten“, glaubt der MJC Coach.