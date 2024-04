Handball Rheinlandliga Frauen 6..4.24 Eifel-Derby zwischen Daun und Wittlich II verspricht Spannung pur

Ausgangslage: Der letztjährige RPS Oberligist HC Koblenz erwartet im letzten Heimspiel der Saison die Gäste aus dem Ruwertal. Mit Welling liefert sich der HC bis zum letzten Spieltag einen Kampf um den Titel, darf sich aber keine weiteren Punktverlust mehr leisten und kann nur noch auf einen Ausrutscher des TV Welling warten. Gegen das Team von Gästetrainer Damian Malmedy, dessen Mannschaft ohne jeden Druck in Koblenz aufspielen kann, will man nach dem 25:30 Auswärtssieg jetzt auch den Heimspielerfolg feiern.

Personal: Lisa Jenetz und Pauline Lebenstedt fehlen urlaubsbedingt.

Prognose: „Die Devise lautet: Füße in die Hand nehmen und schnell zurücklaufen! Koblenz stellt das offensiv stärkste Team der Liga und hat zuletzt mit 48 Toren gegen den Tabellenletzten gezeigt, wie torgefährlich sie sind. Die Anzahl der Tore ist schon eine Hausnummer! Wir bereiten uns auf eine defensive und aggressive 6:0 Deckung vor, gegen die wir versuchen wollen, mit unserem Kreuzen das Spiel in die Breite zu ziehen, um dann die „isolierten“ Abwehrspieler anzugreifen. Koblenz wird uns mit seinem Tempo permanent unter Druck gehen und wir müssen dieses Tempo auch mitgehen, wenn wir nur ansatzweise eine Chance haben wollen. Wir können befreit aufspielen, haben nichts zu verlieren und die Mannschaft hat in den letzten Wochen durchaus couragierte Leistungen gezeigt. So langsam aber fiebert das Team auch dem Saisonende entgegen, das wir dann am folgenden Wochenende zuhause gegen Engers feiern werden. Das Spiel in Koblenz wollen wir auch nutzen, um noch verschiedene Abwehrsysteme auszuprobieren“, verrät Malmedy.