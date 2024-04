Handball Rheinlandliga Frauen 6.4.24 Miezen müssen sich den Favoritinnen aus Welling geschlagen geben

„Das Spiel hätte ich mir gerne mal angesehen, wenn wir die Leistung der zweiten Hälfte auch im ersten Spielabschnitt gezeigt hätten. Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen, doch nach der Ansprache in der Kabine stimmte die Einstellung, der Wille und auch spielerisch war ich mit dem einverstanden, was die Mannschaft gezeigt hat, obwohl das auch weiterhin fehlerbehaftet war. Gegen die starke Wellinger Abwehr fanden wir leider erst in der zweiten Hälfte die richtigen Lösungen und müssen diese Halbzeitleistung jetzt mit ins letzte Saisonspiel nächste Woche nehmen. Welling hat es jetzt selbst in der Hand die Meisterschaft einzufahren. Kompliment an das kommunikative Schiedsrichtergespann“, lobte MJC Coach Fabian Schreiner.