Handball Rheinlandliga Frauen 7.1.24 Trierer Miezen letztlich chancenlos gegen HC Koblenz

Wie erwartet setzt sich der letztjährige Oberligist aus Koblenz und der Meisterschatfskandidat in der Rheinlandliga bei den Trierer Miezen im Nachholspiel zum Jahresanfang durch. Dabei hatten die Gäste das Pokalspiel vom Samstag gegen RPS Oberligist HSG Hunsrück „in den Knochen“, taten sich in den Anfangsminuten gegen das Trierer Team auch schwer. So konnte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Schreiner ab dem 3:2 (7.) einen Vorsprung erarbeiten, den die Mannschaft bis zum 10:9 (20.) verteidigte. Doch dann drehten die Gäste mit drei Treffern in Folge zum 10:12 (25.) die Begegnung, bauten ihre Führung bis zur Halbzeit auf 13:17 aus. Die Entscheidung fiel früh nach dem Wechsel, als die Gäste vom 15:17 (33.) mit vier Toren in Folge auf 15:21 (37.) davonzogen und jetzt ihre Führung verwalteten. Über 21:30 (52.) wurde es mit zunehmender Spieldauer noch deutlicher. Wer geglaubt hatte, dass die Koblenzerinnen der Belastung des Pokalspiels Tribut zollen sollten, sah sich getäuscht. So musste Trainer Fabian Schreiner noch einmal die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch legen und die Auszeit nehmen. Am Ende wurde es ein klarer und letztlich ungefährdeter 24:36 Auswärtserfolg des Titelfavoriten