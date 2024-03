Handball Rheinlandliga Frauen 9./10.3.2024 Derbytime: Hunsrück II erwartet Daun und Trierer Miezen prüfen Wittlich II

Prognose: „Ich rechne mit einem schnellen Spiel, in dem wir aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen haben. Auf jeden Fall wollen wir am Samstag ein anderes Gesicht zeigen. Können wir mit der Einstellung, der mannschaftlichen Geschlossenheit, der Ruhe und der Erfahrung aus dem Spiel gegen die Ruwertalerinnen aufwarten, rechne ich mit einem guten Ausgang für uns. Schlüssel zum Erfolg wird die Abwehr sein, in der wir stabil stehen müssen und uns die Sicherheit für unser Tempospiel und das gebundene Spiel holen. Wittlich hat sehr gute Einzelspielerinnen, die uns in jeglicher Abwehrformation gefährlich sein können. Deshalb müssen wir hier als Mannschaft dagegenhalten. Ich sehe keinen Favoriten in dieser Begegnung“, erklärt der MJC Coach. „Unser Gegner hat sich sichtbar stabilisiert und die werden sicher alles daransetzen, sich zu revanchieren und nach Punkten mit uns gleichzuziehen. Dass diesmal ohne Harz gespielt wird, ist für uns dabei sicher kein Vorteil. Ich erwarte ein extrem schnelles und vermutlich enges Spiel, da sich die Teams in der Grundausrichtung eigentlich recht ähnlich sind“, glaubt Juncker.