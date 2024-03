Handball Rheinlandliga Frauen 9./10.3.2024 Ruwertal HSG muss sich trotz guter Leistung geschlagen geben

Den Start in die Begegnung verschliefen die Ruwertalerinnen, die gleich einer 3:0 Führung (5.) der Gastgeberinnen hinterherliefen. Erst dann fand die Mannschaft von Trainer Damian Malmedy in die Begegnung, kämpfte sich auf 4:3 (10.) heran, musste den Gastgeberinnen aber in der Folge bis 9:7 die ein bis zwei Tore Führung überlassen. Vier Minuten vor der Pause nahm Malmedy die Auszeit und die verfehlte ihre Wirkung nicht! Sophie Eiden schenkte den Gastgeberinnen gleich zwei Treffer in Folge ein und beim 9:9 waren es die Gastgeberinnen, die ihre Auszeit benötigten. Zur Pause gingen beide Teams mit einem leistungsgerechten Remis in die Kabinen.