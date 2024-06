Handball Saisonvorbereitung Oberliga Frauen Kampf, Leidenschaft und Spaß - nicht nur in der Vorbereitung

Torfrau Ali Krämer hat die Ruwertal HSG Richtung TV Engers verlassen und hier setzt der HSG Coach auf das Torhütergespann Luisa Becker und Nachwuchsspielerin Felicia Holz. „Ob wir hier uns auf der Position noch weiter verstärken können, wird sich wohl erst in den nächsten Wochen entscheiden“, verrät Malmedy, der sein Spielkonzept aufgrund der Tatsache, dass sein Rückraum nicht eingespielt sein kann, verändern will. „Wir brauchen mehr einfache Tore, können uns nicht nur auf unser gebundenes Spiel verlassen. Dabei bauen wir auf unsere A-Jugend, die derzeit dienstags beim Athletiktraining dabei ist und die wir weiterentwickeln und an die erste Mannschaft heranführen wollen. Nach einer schwierigen letzten Saison arbeiten wir weiter am Zusammenhalt und ich will die Spielerinnen weiterentwickeln. Voraussichtlich sind wir in der kommenden Saison in der Breite nicht mehr so gut aufgestellt wie zuletzt. Der Fokus aber liegt auf Kampf, Leidenschaft und Spaß und das möchte ich dem Team vermitteln“, sagt Malmedy, der in der kommenden Saison weiter von Physio- und Athletiktrainer Marco Zinni und Co-Trainerin Sabrina Leinen unterstützt wird. Leinen wird zudem noch bei der zweiten Damenmannschaft der HSG in der Verantwortung sein und damit ist für Malmedy die Nahtstelle zur zweiten Mannschaft bestens besetzt, um damit die bereits gut funktionierende Kooperation innerhalb der Damen-Seniorenteams zu stärken.