Handball Saisonvorbereitung Oberliga Frauen Lukas Illigen zurück bei den Dauner Frauen

So setzt Illigen auf die Jugend, will den Nachwuchsspielerinnen des Vereins eine Perspektive bieten und vor allem die Verantwortung auf viele Schultern verteilen. „Am wichtigsten ist mir aber, dass die Mädels im Training und in den Spielen den Spaß am Handball wiederfinden“, hofft Illigen, der seit dem 11. Juni mit dem Team in der Vorbereitung auf die neue Saison ist. Einziger Neuzugang ist derzeit Kathi Schick vom TV Bassenheim. Zufrieden zeigt sich Illigen mit der momentanen Trainingsbeteiligung: „Wir haben genügend Spielerinnen in den Trainingseinheiten, die zweimal pro Woche angeboten werden. Wenn die Beteiligung so bleibt, bin ich zufrieden“, verrät der Tus Coach, der schon einiges an Testspielen geplant hat.