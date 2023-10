Lokalderby Ruwertal HSG gegen Wittlich II im Fokus Trierer Miezen wollen den Anfangsschwung nach Engers mitnehmen - Hunsrück Reserve Favoritinnen im Heimspiel - Lokalderby zwischen Ruwertal HSG und Wittlich HSG mit vielen personellen Sorgen bei den Eifelanerinnen

Rheinlandliga Frauen

TV Engers – DJK/MJC Trier (Samstag, 16.45 Uhr)

Ausgangslage: Dem klaren Heimspielerfolg über Neustadt folgte die Niederlage beim Topfavoriten in Welling. Mit 2:2 Punkten startete der TV Engers so in die Saison, erwartet jetzt die DJK/MJC Trier, die als einzige Mannschaft bislang noch ohne Punktverlust dasteht.

Personal: „Wir können mit dem größten Kader in dieser Saison auflaufen, werden aber keine Linkshänderin dabeihaben und müssen daher auf der rechten Angriffsseite improvisieren“, verrät MJC Coach Fabian Schreiner.

Prognose: „Den Schwung der ersten beiden erfolgreichen Spiele wollen wir mitnehmen, brauchen aber von Beginn an die Konzentration und die richtige Einstellung, um erfolgreich in Engers zu sein. Eine wichtige Aufgabe wird es sein, unsere Studentinnen, die erstmals dabei sein können, zu integrieren. Deren Mitwirken sollten uns in der Breite sicher weiterhelfen. Abwehr im Zusammenspiel mit den Torhüterleistungen müssen passen, damit wir wieder in unser Tempospiel finden. Dazu haben wir auch in Daun im gebundenen Spiel immer wieder gute Lösungen gefunden und daran wollen wir anknüpfen. Entscheidend sollte die Tagesform sein und ich sehe ein 50:50 Chance für meine Mannschaft“, glaubt der MJC Coach.

HSG Hunsrück – SF Neustadt (Samstag, 18 Uhr, Hirtenfeldhalle)