Daun und Schweich in den Kellerderbys gefordert Lokalderbys: Trierer Miezen gegen Ruwertal HSG und Kastellaun/Simmern gegen Hunsrück II

Rheinlandliga Frauen

TV Welling – HSG Wittlich II (Freitag, 20 Uhr)

Ausgangslage: Härtetest für das Wittlicher Team beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer in Welling. Die Mannschaft von Trainer David Juncker muss bereits am Freitagabend in Welling ran, kann nach drei Siegen in Folge bei den Favoritinnen befreit aufspielen. Die Gastgeberinnen wollen weiter ihren Tabellenplatz verteidigen und bei der Titelvergabe ein Wort mitreden, dürfen sich aber keine Ausrutscher leisten, da die Verfolger mit den in diesem Jahr überraschend starken HSG Kastellaun/Simmern, der HSG Hunsrück II und dem HC Koblenz die Verfolgerinnen lauern. „Welling hatte uns direkt nach Veröffentlichung des Spielplans um eine Vorverlegung von Samstag auf Freitag gebeten, da einige am 11.11. in Vereinen aktiv gewesen wären, dem sind wir gerne nachgekommen. Die Rollen sind anders als vergangene Saison für mich klar verteilt, Welling der eindeutige Favorit“, sagt Wittlichs Trainer David Juncker.

Personal: Nach zwei neuerlichen Verletzungen und ein paar Erkältungen wird sich zeigen, wer alles auflaufen wird. Genug sollten wir sein, wenn in den kommenden Tagen nicht völlig verrückte Dinge passieren.

Prognose: „Ich habe den Gegner am Sonntag in Mertesdorf gesehen und für mich waren die nochmal ein Stück stärker als vergangene Saison. Äußerst kompakt und (meist) konsequent in der Abwehr, variabel im Positionsangriff und blitzschnell im Gegenstoß. Dass das Spiel nicht sehr viel höher ausgegangen ist, lag aus meiner Sicht hauptsächlich an den Torfrauen auf beiden Seiten. Für uns wird es darum gehen, ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen und den Trend der letzten Wochen zu bestätigen. Wenn dabei zählbares herauskommt, nehmen wir das gerne mit, die Trauben hängen aber sehr, sehr hoch“, glaubt der Wittlicher Coach.

TuS Daun – HSG Obere Nahe (Samstag, 17.15 Uhr, Wehrbüschhalle)

Ausgangslage: Jetzt gilts für das Team von Trainer Heinz Hammann. Mit dem Heimspiel gegen die HSG Obere Nahe will das Dauner Team am Samstagnachmittag die Aufholjagd starten. Nach sechs Niederlagen in der bisherigen Saison hat das Eifel-Team die rote Laterne inne und muss aufpassen, nicht mit einer weiteren Niederlage den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Mit Neustadt, dem jetzigen Gast und dem HSC Schweich wird man am Ende um den Klassenerhalt kämpfen müssen und so steht jetzt das vier-Punkte-Spiel an, das unbedingt gewonnen werden muss.

Personal: „Krankheitsbedingt haben wir leider für wohl längere Zeit den Ausfall von Jessi Praeder zu beklagen, dafür konnte Lisa Zenner ihren Dienst tauschen und steht ebenso zur Verfügung wie unsere beiden A-Jugendlichen Lisa Kaiser und Finja Katzer, die ihr Debut feiern werden“, verrät Dauns Trainer Heinz Hammann.

Prognose: „Für uns zählt nur ein Sieg, denn wir müssen am Ende mindestens zwei Mannschaften hinter uns lassen und eine davon sollten die HSG Obere Nahe sein. Damit möchte ich keinesfalls despektierlich gegenüber der HSG sein, doch ein Sieg muss am Samstag unser Anspruch sein, wollen wir da unten noch rauskommen. Am Mittwoch werden wir ein Testspiel gegen unsere A-Jugend bestreiten und im Abschlusstraining am Freitag sollten wieder mehr Spielerinnen zur Verfügung stehen als dies in den letzten Wochen im Training der Fall war“, sagt Hammann.

HSG Kastellaun/Simmern – HSG Hunsrück II (Samstag, 19.30 Uhr, IGS Kastellaun)

Ausgangslage: Im Hunsrück steigt am Samstagabend das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Kastellaun/Simmern und dem Tabellendritten de HSG Hunsrück. Mit dieser Konstellation war nach dem letztjährigen Saisonverlauf kaum zu rechnen, zumindest was das Team von Gästetrainer Timo Stoffel betrifft. Die Mannschaft belegt nach vielen Auf und Abs am Ende Platz 6 mit 18:26 Punkten, während die HSG Kastellaun/Simmern immerhin auf Platz 4 mit 26:18 Punkten abschlossen. Beide Mannschafen konnten letzte Saison in ihren Heimspielen gewinnen und nach dem bisherigen Saisonverlauf dürften die Gastgeberinnen mit ihrem Trainer Sasa Puljizovic als Favoritinnen in diese Begegnung gehen.