Rheinlandliga Frauen 14./15.10.23 überraschende Auswärtspleite für Ruwertal HSG

Die Überraschung des Spieltages ist perfekt! Die so gut in die Saison gestartete HSG erlebt in Neustadt ein Debakel! „Wollen wir oben mitspielen, sind zwei Punkte in Neustadt Pflicht“, hatte HSG Coach Damian Malmedy vor dem Spiel seiner Mannschaft gesagt. Entsprechend motiviert starteten die Ruwertalerinnen in die Begegnung, legten schnell zu 0:3 (5.) vor, um dann im Angriff ihre Linie zu verlieren. Neustadt kam mit einem 4:0 Lauf zur ersten Führung beim 4:3 (12.) und blieb in der Folge mit den Favoritinnen auf Augenhöhe. Die erste Auszeit der Gastgeberinnen beim 8:9 (22.) führte zum erneuten Ausgleich, ehe die Gäste eine knappe Führung mit in die Pause nehmen konnten. Doch auch nach dem Wechsel taten sich die Ruwertalerinnen weiter schwer, die Führung wechselte hin und her, keine Mannschaft konnte zunächst mit mehr als einem Tor in Führung gehen. Die erste zwei Tore-Führung gelang Neustadt beim 18:16 (51.), es folgte die Zeitstrafe gegen Nathalia Kierakowicz und folgerichtig nahm Malmedy die Auszeit. Doch es lief nichts im Spiel der Gäste zusammen, denen beim 21:18 (55.) die Fälle wegschwammen. Noch einmal versuchte Malmedy mit der Auszeit, dem Spiel die entscheidende Wende zu geben, doch die Neustädterinnen verteidigten jetzt ihre Führung. Als es die nächste Zeitstrafe gegen Lisa Jenetz in der 58. Setzte, führten die Gastgeberinnen mit 22:20 und mit der Auszeit der Sportfreunde war die Begegnung 43 Sekunden vor dem Ende entschieden. „Der Fluch von Neustadt! Das war heute von uns ein Katastrophenspiel. Dabei lief es zunächst gut, doch ab der 10. Minute haben wir die gegnerische Torfrau so richtig warmgeschossen. Ohne Harz hatten wir heute keine Rückraumleistung! Lediglich Lena Reber überzeugte im Spiel eins gegen eins. Am Ende stehen 30 Fehlversuche und dann haderten die Spielerinnen mit dem Ball und den Schiedsrichtern. Das hat mir heute gar nicht gefallen und wir können uns bei Luisa Becker im Tor bedanken, die mit 17 Paraden überzeugte. Jetzt müssen wir den Hebel umlegen und von meinen erfahrenen Spielerinnen erwarte ich mehr, als sie heute gezeigt haben“, resümierte Malmedy.