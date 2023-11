Ruwertal HSG will vor heimischer Kulisse anderes Gesicht zeigen Derby-Time: Daun muss bei Hunsrück HSG ran, Wittlich II prüft Ruwertal Bezwinger Trierer Miezen

Prognose: „Zuhause können wir hoffentlich das wieder zeigen, was uns bisher so stark gemacht hat. Aus einer aggressiv verteidigenden Abwehr wollen wir schnell nach vorne spielen. Erstmals in dieser Saison gehen wir als Favoritinnen in ein Spiel und wollen das auch unter Beweis stellen. Wenn wir an die Leistungen der ersten Saisonspiele anknüpfen, sollten wir auch erfolgreich sein“, ahnt der Hunsrück Coach. „Die Mannschaft hat sich intern zusammengesetzt und das war gut so und hat dem Team auch gutgetan. Wir sind nach dem Sieg am letzten Wochenende gut drauf und wollen diese Euphorie mit in den Hunsrück nehmen. Doch die Gastgeber sind aufgrund ihres Heimvorteils sicherlich der Favorit“, sagt Hammann.