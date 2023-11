richtungsweisene Spiele in der Rheinlandliga Frauen Ruwertal HSG erwartet ehemaligen RPS Oberligisten aus Koblenz

Prognose: „Letztes Jahr haben wir uns sehr lange sehr schwergetan, von daher ist mal nicht grundsätzlich davon auszugehen, dass es dieses Jahr einfach wird. Daun braucht jeden Punkt und wir sind extrem schwankend in den Leistungen. Treten wir so auf die am vergangenen Sonntag haben wir ein Problem, aber ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird“, warnt Wittlichs Trainer David Juncker. „Das nachhaltigste Spiel für mich, ich kann zu Fuß in die Halle“, scherzt Gästetrainer Heinz Hammann, der sich weiterhin freundschaftlich mit dem Gastgeberverein verbunden fühlt. „Für unsere ehemalige Wittlicher Spielerin Kerstin Teusch wird das ein emotional schweres Spiel auf das wir uns aber alle freuen und bei dem wir uns gut aus der Affäre ziehen wollen. Ein Remis wäre Klasse, aber das wird wohl nicht klappen“, ahnt Hammann, zumal die Wittlicher Oberligamannschaft erst am Sonntag spielt und er hier mit einigen Hilfen aus dem Team für die Gastgeberinnen rechnet.