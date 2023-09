Standortbestimmung schon am zweiten Spieltag? Derby Daun gegen Trierer Miezen mit Spannung erwartet - Hunsrück II fordert top gestartete Ruwertal HSG - Wittlich II mit Aufstellungssorgen bei Obere Nahe - Schweich muss Umschaltspiel verbessern

Prognose: „Bedingt durch das Fehlen unserer Spielerinnen haben wir nur wenige Alternativen im Rückraum! So versuchen wir von Beginn an schnell nach vorne zu spielen und so über Tempogegenstöße erfolgreich sein. Für beide Teams ist das ein wichtiges Spiel für die Standortbestimmung“, glaubt Dauns Coach Heinz Hammann. „Für uns gilt, an die gute Abwehrleistung aus dem Auftaktspiel anzuknüpfen und wir müssen die richtige Einstellung zu diesem Spiel finden. Über den Gegenstoß und die zweite und dritte Welle wollen wir erfolgreich sein, um weniger ins Positionsspiel zu müssen. Doch die ersten Spiele der Saison will nicht über- oder unterbewerten. Die Saison ist noch sehr lang und beide Teams haben noch Zeit. Die Chancen in Daun sehe ich bei 50:50“, sagt Schreiner.