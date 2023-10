starke erste Halbzeit Basis für den Erfolg Wittlich II schlägt die Sportfreunde aus Neustadt

Die Wittlicher „Reserve“ meldet sich nach drei sieglosen Spielen zum Saisonauftakt in der Liga zurück und das in beeindruckender Manier! Nach dem Überraschungssieg am letzten Wochenende gegen die Ruwertal HSG und der Niederlage am Freitagabend im Heimspiel gegen den HC Koblenz, mussten die Sportfreunde aus Neustadt am Sonntagnachmittag in Wittlich Farbe bekennen. Im Gastgeberteam konnte Trainer David Juncker auf Routinier Andi Czanik bauen. Seine Mannschaft erwischte einen guten Start, führte nach 8 Toren in Folge vom 2:2 in der 16. Minute mit 10:2! Dank einer starken Abwehrleistung blieb die HSG 13 Minuten ohne Gegentore, ehe den Gästen beim 10:3 in der 17. Minute der nächste Treffer gelang! Auch die Auszeit der Gäste gab dem Spiel keine Wende. Über 14:5 (25.) war die Vorentscheidung im Spiel zur Pause gefallen. Dabei ließen die Eifelanerinnen im ersten Spielabschnitt lediglich vier Feldtore der Gäste zu und nahmen eine überraschende 10 Tore Führung mit in die Kabine! Wittlich schien nach dem Wechsel da anknüpfen zu können, wo die Mannschaft in der ersten Hälfte aufgehört hatte. Vom 18:8 (37.) zog die Mannschaft auf und davon und nach dem 22:8 (42.) blieb nur noch die Frage nach der Höhe des Wittlicher Sieges offen! Allerdings schlich sich jetzt der Schlendrian ins Wittlicher Spiel ein und so musste Juncker beim 23:12 (50.) die Auszeit nehmen, doch Neustadt verkürzte weiter auf 23:14, erzielte in dieser Phase vier Tore in Folge, ehe Louisa Ensch die 10 Tore Führung in der 54. Minute wieder herstellte. Am Ende feierten die Gastgeberinnen ihren verdienten 27:18 Heimspielerfolg und die ersten Saisonpunkte!! „Das Spiel war früh entschieden und so kann es jetzt weitergehen. Erneut hatten wir den Ausfall von zwei Spielerinnen zu verkraften, da sich im Abschlusstraining Gwen Barthen und Lea Klas verletzten. Das Spiel hätten wir weitaus höher gewinnen müssen, hatten mindestens zwei Dutzend unbedrängte Ballverluste. Einfach zu viele technische Fehler, die wir unbedingt minimieren müssen“, weiß Trainer David Juncker.