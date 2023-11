Hunsrück II in Koblenz mit gewohnten Auswärtsgesicht? Personelle Sorgen auf beiden Seiten im Duell der Daunerinnen gegen die Ruwertal HSG - Wittlich muss Leistung aus Miezen Spiel im Hunsrück bestätigen

Prognose: „Wir hoffen auf ein gutes Spiel, haben in der Vorbereitung zweimal gegen die Ruwertalerinnen gespielt. Dabei zuhause mit einem Tor knapp verloren und im Ruwertal mit Harz eine richtige Klatsche gefangen. Doch damals spielten die Gäste noch in Bestbesetzung. Unsere Chancen stehen jetzt 40:60, da ich die Gäste immer noch für so stark halte! Eine Chance haben wir und die gilt es jetzt zu nutzen“, sagt Dauns Coach Heinz Hammann. „Nach der Verletzungsmisere ist die Mannschaft noch enger zusammengerückt und will die gute kämpferische Leistung der Vorwoche in Daun abrufen. Doch aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, in Daun zu gewinnen. Doch ich fahre gerne nach Daun, erinnere mich noch an meine Zeit als Co-Trainer damals mit Marion Reufsteck als Trainerin, die auch mit Sabrina Leinen „einige Schlachten“, geschlagen hat Dazu bin ich mit dem Torwarttrainer Holger Neis sehr gut befreundet und habe immer noch viele freundschaftlichen Kontakte nach Daun“, sagt Gästetrainer Damian Malmedy.