Lokalderby Schweich gegen Wittlich II wird mit Spannung erwartet Daunerinnen müssen jetzt langsam mal punkten - Aufsteiger Schweich wird zum Prüfstein für Wittlich II

Ausgangslage: Mit Spannung erwartet wird das Lokalderby zwischen dem HSC Schweich und der HSG Wittlich II. Nach dem ersten Sieg in der Liga für Aufsteiger Schweich gegen Daun, will das Team von Trainer Hanni Rosch jetzt auch gegen Wittlich punkten. Die Gäste um Trainer David Juncker kommen mit dem Rückenwind aus dem zuletzt gewonnen Spiel vor heimischer Kulisse gegen die Sportfreunde Neustadt. „Wir konnten genauso wie auch Wittlich in dem letzten Spiel unseren ersten Punkte in der laufenden Saison sammeln. Wir hatten jetzt eine Woche Pause, in der wir ordentlich trainiert haben. Die letzten Trainingseinheiten werden wir nutzen, um uns vor allem im Angriffsspiel und in der Schnelligkeit zu verbessern“, erklärt das Schweicher Trainerduo Dirk Schmidt und Hanni Rosch.