Eifelanerinnen übernehmen rote Laterne Daun muss weitere Niederlage verkraften

Personell aus dem Vollen konnte Dauns Trainer Heinz Hammann gegen den letztjährigen RPS Ligisten aus Koblenz schöpfen. Doch das reichte nicht, um die ersten Punkte in dieser Saison einzufahren. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Gäste vom 3:3 auf 3:6 (10.) ab, bauten die Führung auf 5:10 (14.) aus, doch dann kämpften sich die Eifelanerinnen wieder auf 9:12 (26.) heran, mussten den Gästen aber die 11:15 Pausenführung überlassen. Bis zum 17:21 (40.) lieferten die Gastgeberinnen dem Favoriten dann ein Spiel auf Augenhöhe, doch Koblenz machte jetzt mit drei Toren in Folge zum 17:24 (44.) den Deckel früh drauf. Die Auszeit von Hammann stoppte zwar den Lauf der Gäste, doch seine Mannschaft kam lediglich in den Schlussminuten nochmals auf vier Tore beim 25:29 (57.) heran. Am Ende stand der ungefährdete Gästesieg fest. Daun belegt nach fünf Spielen mit 0:10 Punkten jetzt den letzten Tabellenplatz, hat am kommenden Wochenende das schwere Auswärtsspiel in Engers und läuft Gefahr, den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.