heimstarke Hunsrückerinnen erwarten die Trierer Miezen Spitzenspiel für Ruwertal HSG gegen Tabellenführer Welling

Ausgangslage: Erst am vergangenen Sonntag standen sich beide Teams im Pokal gegenüber. Zu spät kam die Aufholjagd der Daunerinnen, allerdings konnte das Team von Trainer Heinz Hammann nicht in Bestbesetzung auflaufen. Gelingt es den Gästen, an die Schlussviertelstunde des Pokalspiels anzuknüpfen, sollte man nicht chancenlos sein. Am Mittwoch beobachtet Trainer Heinz Hammann Engers beim Pokalspiel in Wittlich.