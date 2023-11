unerwartet deutliche Niederlage des Schreiner-Teams Debakel für Trierer Miezen im Hunsrück

Mit einer Klatsche müssen sich die Trierer Miezen aus dem Hunsrück auf den Nachhauseweg machen. Das Team von Trainer Fabian Schreiner kommt bei den heimstarken Gastgeberinnen klar und deutlich mit 37:23 unter die Räder. „Ich bin überhaupt nicht froh mit dem, was wir heute hier abgeliefert haben. Viel zu ängstlich sind wir hier aufgetreten, hatten zu viel Respekt vor dem Spiel mit Harz und spielten unsicher! Wir sind so von unserer Spielanlage komplett abgewichen und haben nie zu unserem Spiel gefunden. Der Frust wurde größer und unser Rückzugsverhalten immer schlechter. Problem war heute nicht unsere Wurfquote, sondern die hohe Anzahl von technischen Fehlern, die die Hunsrückerinnen gnadenlos bestraften. Zu wenig gingen wir in die Tiefe, laufen von Beginn an dem Vorsprung der Gastgeberinnen hinterher. Phasenweise wurde es in unserem Spiel „sonnig“, aber das dauerte nie lange. Der HSG Sieg ist absolut verdient und ich erwarte jetzt im Training und im nächsten Spiel eine Reaktion meiner Mannschaft. Das, was wir heute hier gespielt haben, kann und darf nicht unser Anspruch sein. Glückwunsch an Timo zum Sieg und Gratulation dem Schierigespann Michael Sauerwein und Harald Schneider zu einer absolut souveränen Leitung“, so MJC Coach Fabian Schreiner. „Wir stellten in der ersten Hälfte eine aggressive und stabile Deckung, gegen die sich Trier schwertat und sich viele technische Fehler leistete. Auch bei uns war in einigen Situationen das Rückzugsverhalten nicht so, wie ich mir das vorstelle. Damit haben wir uns immer wieder selbst aus dem Tritt gebracht. Nach dem Wechsel wurde unsere Abwehr noch besser und wir kamen so zu Ballgewinnen und einfachen Toren. Die Spielanlage der Trierer ist ähnlich wie unsere, sie wollten Druck über die zweite Welle aufbauen, haben das aber nicht hinbekommen,“ sagte Gastgebertrainer Timo Stoffel. Schnell führte seine Mannschaft mit 6:1 (6.), verteidigten die Führung bis 12:6 (19.) ehe die erste Auszeit der Triererinnen folgte. Die Auszeit zeigte Wirkung, die Miezen verkürzten auf 12:9 (24.) und 14:12 (26.), ehe dem Stoffel-Team mit drei Treffern in Folge die klare Pausenführung gelang. Die Hunsrückerinnen sorgten dann für die Vorentscheidung, setzten sich vom 17:13 (32.) auf 25:13 (41.) ab.