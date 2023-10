Miezen kassieren erste Saisonniederlage Erste Saisonniederlage für Trierer Miezen - Hunsrück II beweist Heimstärke und fertigt Neustadt ab

Nach ausgeglichener Anfangsphase gelang es den Gastgeberinnen, sich über 6:3 (10.) erstmals abzusetzen und in der Folge ihren Vorsprung zu verteidigen. Beim 13:9 (20.) schafften die Gastgeberinnen die erste vier Tore Führung, die die Miezen aber bis zur Pause wieder auf zwei Tore zum 17:15 verkürzten. Die Gastgeberinnen kamen besser aus der Kabine, zogen wieder auf vier Tore beim 20:16 (34.) davon, doch das war der Weckruf für die Miezen, die nun mit vier Treffern in Folge zum 20:20 (37.) ausglichen und als Linda Dort sogar den Führungstreffer zum 21:22 (41.) markierte, schien das Spiel zugunsten der Triererinnen zu kippen. In den nächsten Minuten legten die Gäste den Treffer vor, postwendend glich Engers aus. Beim 24:25 (45.) nahm Schreiner die Auszeit. Die Begegnung blieb spannend. Bis 30:29 (59.) blieb der Ausgang völlig offen, doch dann gelangen den Gastgeberinnen zwei Tore in Folge zum entscheidenden 32:29 Sieg.